2018/05/06 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي اللقاء اشار كرباسيان الي المجالات الواسعة لمسؤولية وزارته، معلنا الاستعداد لاي تعاون في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والمصرفية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكرواتيا.يتبع ** 2342

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران وكرواتيا تؤكدان علي تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران وكرواتيا تؤكدان علي تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).