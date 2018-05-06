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ايران وكرواتيا تؤكدان علي تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي
2018/05/06 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وفي اللقاء اشار كرباسيان الي المجالات الواسعة لمسؤولية وزارته، معلنا الاستعداد لاي تعاون في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والمصرفية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكرواتيا.يتبع ** 2342

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