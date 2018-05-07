برشلونة يتعادل مع مدريد ويُحقق رقماً قياسياً

2018/05/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.سجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا بالدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل هدفي الميرينجي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وعامر بالفرص الضائعة من الفريقين.وأضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.انتهى

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