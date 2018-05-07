2018/05/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



تعادل فريقا برشلونة وريال مدريد، الاحد، بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الغريمين "الكلاسيكو" على ملعب "كامب نو"، معقل النادي الكتالوني.

تقدم برشلونة بالهدف الاول عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 10، ثم رد عليه كريستيانو رونالدو بهدف التعادل 15، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله.

ونجح ليونيل ميسي في اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52، الا ان الويلزي غاريث بيل سجل التعادل للريال في الدقيقة 72 لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفي لمثلهما.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده في الصدارة الى 87 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وكان فريق برشلونة قد حسم لقب الليغا، قبل نهاية المسابقة.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل ايجابي بكلاسيكو اسبانيا) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل ايجابي بكلاسيكو اسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).