توقيع كتاب همسات الروح في معرض ابوظبي للكتاب

2018/05/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار منذر

خلال اقامة معرض ابوظبي الدولي للكتاب وبحضور سعادة السفير المصري في الامارات وائل جاد والسيدة حرمه و الملحق الثقافي المصري في الامارات الدكتور امجد الجوهري و نخبة رائعة من الكتاب والادباء والاعلاميين والمثقفين تم توقيع ديوان همسات الروح للدكتورة سهير الغنام صاحبة صالون "ملتقى المبدعين "

وكان من بين الحضور الدكتور عادل النويشى رئيس الرابطة الدولية والملحق الثقافي المصري بدولة الإمارات سابقاً والسيدة حرمه والبروفيسور محمد أبو الفرح صادق

والشاعر الإماراتي الأستاذ محمد نور الدين

والإعلامي المرموق الأستاذ حنفي خالد .

والإعلامية سفيرة الابداع الفكري والأدبي والسعادة والوفاء هيفاء الأمين والإعلامية نجاة الفارس والشاعر السوري الأستاذ نعيم عيسى الذي القى قصيدة خاصة بالمناسبه والأستاذة امال حاجي وعدد من اعضاء اتحاد كتَاب وادباء الامارات

وكان لقاء اهل الثقافة مشرف واثبت ان المحبة هي الجامعة وأجمل انواع المحبة لقاء المحبين للثقافة والكلمة .

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