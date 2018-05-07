فيديو| «التجمع»: خالد محيي الدين جمعته بعبد الناصر صداقة قوية رغم الخلافات

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودعت مصر السياسي خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 التي أنهت الحكم الملكي في مصر عن عمر يناهز الخامسة والتسعين.



وتوفي محيي الدين، آخر عضو في حركة “الضباط الأحرار” كان على قيد الحياة في أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، متأثرا بأمراض الشيخوخة.

وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن خالد محيي الدين جمعته بعبدالناصر صداقة قوية رغم خلافات الرأي، للمزيد من التفاصيل يسردها « رئيس حزب التجمع» مع الإعلامي محمد المغربي في برنامج ساعة من مصر، على شاشة «الغد».

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