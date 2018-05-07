مفوضية كركوك تعلن توزيع نحو 80٪ من بطاقة الناخبين وان الاستعدادات قد اكتملت

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات في كركوك، اليوم الاحد، توزيع نحو 80٪ من بطاقة الناخبين وان الاستعدادات قد اكتملت.وقال مدير عام

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