تعادل مثير يحكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.سجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا بالدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل هدفي الميرينجي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وعامر بالفرص الضائعة من الفريقين.أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.

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