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ريال مدريد يخمد انتفاضة برشلونة المنقوص في كلاسيكو الأرض
2018/05/07 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.وفي بداية الشوط الثاني دفع زين الدين زيدان بماركو أسينسيو مكان كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالإصابة بعد احتكاك مع بيكيه عندما سجل هدف التعادل، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا نيلسون سيميدو مكان كوتينيو لسد العجز في الجبهة اليمنى.

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