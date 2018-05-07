تعادل مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد، بنتيجة 2 ـ 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في كلاسيكو الأرض، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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وسجل لويس سواريز وليونيل ميسي للبارسا بالدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل هدفي الميرينجي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وعامر بالفرص الضائعة من الفريقين.وأضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي..

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