ملخص الكلاسيكو المشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة !

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ تعادل برشلونة مع ريال مدريد بهدفين مقابل هدفين في الجولة 36 من الليجا وسوف نستعرض في هذا التقرير ملخص المباراة رقميا.

1_زيزو مع ريال مدريد خاض كمدرب144 مباراة إنتصر في102مباراة وتعادل معه المرينجي 26 مباراة وخسر15 مباراة وسجل 379هدف وسكن مرماه 155 هدف ب40 كلين شيت.

2_ ريال مدريد هذا الموسم خاض56مباراة إنتصر 36 مرة وتعادل10مرات وخسر8مباريات وسجل134هدفا وسكن مرماه62هدف ب 17 كلين شيت.

3_برشلونة خاض56 مباراة هذا الموسم إنتصر40مرة وخسر 4 مرات وتعادل12 مباراة وسجل1311 هدف وسكن مرماه37 هدفا ب31كلين شيت.

7_ 17 إنتصار لبرشلونة مقابل 7ثعادلات وخسارتين في 2018

8_برشلونة اول فريق في تاريخ الدوري الاسباني لا يخسر في اول 36 جولة بالدوري وله مباراة مؤجلة

9 بيل يسجل هدفه رقم 13 في الليجا بهذا الموسم

10_انيستا لعب اليوم اخر كلاسيكو امام ريال مدريد

11_سيرجي روبرتو هو أول لاعب من برشلونة يتم طرده منذ 50 مباراة في الليجا على ملعب الكامب نو منذ أكتوبر 2015

12_لويس سواريز في الليجا امام ريال مدريد سجل 6 في 8 مباريات

13_هذا أول كلاسيكو يجمع بين برشلونة وريال مدريد بعد الإعلان عن تتويج أحدهما بلقب الدوري الإسباني منذ مايو 2008

14_برشلونة اصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات الخمس الكبرى بهذا الموسم

15_ انيستا لعب الكلاسيكو رقم 38 في مسيرته كرابع اكثر لاعب في التاريخ

16_ريال مدريد لم يحافظ على نظافة شباكه في أي من مباريات الكلاسيكو ال 20 الأخيرة بالليجا

17_فالفيردي مدرب برشلونه كمدرب ضد زيدان لأول مرة يتعادل بعد خسارة خمس مباريات وإنتصار مرة

18_زيدان يحافظ على سجله بدون خسارة كمدرب في الكامب نو في أربع مباريات .

19_برشلونة 42 مباراة بدون خسارة بالليجا …رقم قياسي

20_هذا هو الكلاسيكو رقم 37 في عهد الرئيس فلورنتينو بيريز: ريال مدريد ربح 14 وتعادل 13 وخسر 18 (سجل 63 وتلقى 77).

21_ كيلور نافاس دخل مرماه 24 هدف فى 11 مباراة ضد البرسا

22_ الكلاسيكو لايعرف السلبية فى النتيجة منذ 14 عاما

23_الفريقين خاضا 236 مباراة فى كل المسابقات الرسمية

24_ ريال مدريد إنتصر 95 مرة فى كل المسابقات بينما برشلونة حقق الفوز في 92 مباراة وانتهت مبارياتهما بالتعادل 50 مرة .

25_ريال مدريد سجل في برشلونة 401 هدفا

26_برشلونة سجل في ريال مدريد 386 هدفا

27_ميسى لعب38 مباراة في الكلاسيكو إنتصر فى 17 مباراة وتعادل فى تسعة مباريات وخسر 12 مرة

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