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الكلاسيكو الأخير: انييستا يودّع رسمياً مواجهات برشلونة وريال مدريد
2018/05/07 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وظهر ان تبديل انييستا فنياً حيث ان صفوف برشلونة شهدت طرد سيرجي روبرتو لضربه مارسيلو في الشوط الأول.

وبعد ان أحرز ميسي هدف التقدم في الشوط الثاني أقدم فالفيردي على الدفع بالبرازيلي باولينيو مكان انييستا لتعززي خط الظهر الكاتالوني.

انييستا في الكلاسيكو

المباريات

36

الانتصارات

16

التعادلات

10

الخسارات

12

الأهداف

3

التمريرات الحاسمة

6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلاسيكو الأخير: انييستا يودّع رسمياً مواجهات برشلونة وريال مدريد) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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