امتناع لاعبو الفيصلي عن المران قبل نهائي كأس الملك

2018/05/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى قيام لاعبو الفيصلي بالتمرد في مران الفريق اليوم، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد.

أكد صحيفة الرياضية السعودية، أن لاعبي الفيصلي امتنعوا عن أداء مران اليوم، استعداداً لنهائي كأس الملك، بسبب مطالباتهم بمستحقاتهم المالية.

ومن جانبها قررت إدارة الفيصلي فتح تحقيقاً فيما حدث من لاعبي الفريق، وتشكيل لجنة عاجلة مع اللاعبين.

وتأهل الفيصلي إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبه الأهلي بهدف دون رد في قبل نهائي البطولة، وعلى الجانب الآخر وصل الاتحاد إلى نهائي كأس الملك، بعد سداسية مقابل هدفين في شباك الباطن.

يُذكر ان نهائي البطولة يقام يوم الجمعة 11 مايو الجاري على ستاد الجوهرة المشعة في جدة.





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