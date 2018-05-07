حسن أحراث - أي معركة بدون أفق قد يكون مآلها الفشل...

2018/05/07 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث بداية وتفاديا لأي لبس، لأننا نسير فوق الألغام ونزن المواقف والآراء ببيض النمل، فأي معركة نضالية من صلب شعبنا ومن إبداع أبناء شعبنا لا يمكن ألا ننخرط فيها قلبا وقالبا، وتحديا أيضا.وأكثر من ذلك، فمسؤولية المناضل الثوري التجذر في صفوف الجماهير الشعبية وخاصة الطبقة العاملة، والارتباط بقضاياها المصيرية، في جزرها ومدها، تأطيرا وتنظيما، وبكل ما يتطلبه الموقف من تضحيات ونكران ذات.فلن ننتظر المعارك ا......

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