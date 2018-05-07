2018/05/07 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد اللواء الدكتور سعد معن ، الذي تولى مهاما قيادية مرموقة، أبرزها الناطق بإسم عمليات بغداد والمتحدث بإسم وزارة الداخلية ، من أكثر ضباط الشرطة ، من حقق شهرة في الوسطين الأمني والإعلامي، لما يمتلكه الرجل من خبرات ميدانية وخبرات عملياتية في ميدان الإعلام والحرب النفسية ، وهو ما يزال يحقق نجاحات متتالية في أصعب … اللواء الدكتور سعد معن ..مواصفات الخبرة والمهارة وعلاقاته مع الوسط الصحفي منحته نجاحا منقطع النظير

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