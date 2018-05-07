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فيديوغراف..تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية
2018/05/07 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديوغراف يوضح آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل 12 ايار الحالي.

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