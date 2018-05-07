فيديوغراف..تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية

2018/05/07 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديوغراف يوضح آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل 12 ايار الحالي.

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