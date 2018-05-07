الكلاسيكو ينتهي بالتعادل

2018/05/07 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ برشلونة الإسباني على سجله الخالي من الهزيمة بعد تعادله 2-2 مع ريال مدريد على ملعب كامب نو مساء الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

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