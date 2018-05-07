الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية والاخيرة تعلن التصدي لها

2018/05/07 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، الأحد، إطلاق دفعة من الصواريخ على مواقع في منطقة نجران السعودية.

وقال مصدر في القوة الصاروخية التابعة للحوثيين في تصريح صحفي أنها "استهدفت عددا من الأهداف الاقتصادية في نجران بدفعة من صواريخ "بدر" الباليستية".

كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية على لسان المتحدث باسمها، العقيد الركن تركي المالكي، أنه، "في تمام الساعة الثامنة وسبعة وأربعين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من داخل الأراضي اليمنية (شمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وبين أن "الصاروخين أطلقا باتجاه مدينة نجران "لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

واشار العقيد المالكي الى أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضهما معا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية ولم تسجل أية إصابات أو أضرار".

ويستمر الحوثيون بهجماتهم الصاروخية على السعودية ردا على قصف التحالف العربي بقيادة المملكة الاراضي اليمنية منذ ثلاثة اعوام.



حسب قول انصار الله.



انتهى/ ع

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