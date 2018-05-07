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بغداد والثقل الانتخابي النيابي
2018/05/07 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في الثاني عشر من هذا الشهر ،سيتوجه الناخبون العراقيين إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم في مجلس النيابي القادم.

وعلى عكس

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