2018/05/07 | 00:32

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اغلاق جميع المقاهي في بغداد عند الساعة الحادية عشر ليلاً حتى اشعار اخر ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اغلاق جميع المقاهي في بغداد عند الساعة الحادية عشر ليلاً حتى اشعار اخر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).