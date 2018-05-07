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مصدر: اغلاق جميع المقاهي في بغداد عند الساعة الحادية عشر ليلاً حتى اشعار اخر
2018/05/07 | 00:32
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اغلاق جميع المقاهي في بغداد عند الساعة الحادية عشر ليلاً حتى اشعار اخر ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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