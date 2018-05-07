2018/05/07 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الداخلية اللبناني: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 49.2%
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية اللبناني: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 49.2%) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية اللبناني: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 49.2%) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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