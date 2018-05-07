التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الأرض

2018/05/07 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعة واع خرج برشلونة بتعادل بطعم الفوز من لقاء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتح المهاجم الأوروغوياني التسجيل للفريق الكاتالوني مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة الحكم، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد […]

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