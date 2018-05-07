ذي قار تعيد تشييد جسر اطاحته الرياح العاتية بجهود ذاتية

2018/05/07 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول محلي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، الأحد، عن إعادة بناء جسر تسببت الامطار الغزيرة بانهياره مؤخرا.

وقال قائمقام القضاء ستار الجابري في تصريح صحفي، ان "مديرية بلدية سوق الشيوخ تمكنت من إعادة بناء جسر الدوب الذي أنهار بسبب العاصفة المطرية الترابية التي ضربت القضاء الأسبوع الماضي".

واضاف ان "عملية إعادة وإصلاح الجسر كانت بجهود ذاتية".

واشار الجابري الى أن "كوادر البلدية أعادت بناء الجسر المنهار بمدة 7 ايام".

وتابع أن "الأضرار الأخرى التي تسببت بها العاصفة المطرية الترابية تم إصلاحها جميعا وخاصة الشبكة الكهربائية".

ويجتاح العراق موجة من العواصف الترابية تصاحبها امطار غزيرة تسببت في سيول وانجرافات وخسائر مادية في عدد من المدن.



انتهى/ ع

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