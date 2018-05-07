العقوبات الأميركية ورقة تخيير تركيا بين روسيا والغرب

2018/05/07 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسابق تركيا الزمن لاستيعاب مشهد عدائي تتشكل ملامحه تدريجيا في واشنطن، وسط خلاف غير مسبوق في العلاقات التركية الأميركية، قد ينتهي بفرض

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