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العقوبات الأميركية ورقة تخيير تركيا بين روسيا والغرب
2018/05/07 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسابق تركيا الزمن لاستيعاب مشهد عدائي تتشكل ملامحه تدريجيا في واشنطن، وسط خلاف غير مسبوق في العلاقات التركية الأميركية، قد ينتهي بفرض

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