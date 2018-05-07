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فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
2018/05/07 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال نبيل عمرو، القيادي في حركة فتح، إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تؤدي إلى مجلس وطني موحد، لافتا إلى أنه يتوقع أن القاهرة ستستأنف حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا، للمزيد من التفاصيل يسردها «نبيل عمرو» مع الإعلامية روان الصوراني، في برنامج أوراق فلسطينية، على شاشة «الغد».

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