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مفوضية الانتخابات: السماح للناخبين المتواجدين في مخيمات النزوح بالاقتراع دون الاعتماد على بطاقات الناخب الإلكترونية
2018/05/07 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، السماح للنازحين في المخيمات بالتصويت في الانتخابات العامة، المقررة في 12 مايو/أيار

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