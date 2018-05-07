مفوضية الانتخابات: السماح للناخبين المتواجدين في مخيمات النزوح بالاقتراع دون الاعتماد على بطاقات الناخب الإلكترونية

2018/05/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، السماح للنازحين في المخيمات بالتصويت في الانتخابات العامة، المقررة في 12 مايو/أيار

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