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🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
2018/05/07 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان عقب تعادل فريقه (2-2) أمام برشلونة قائلاً :”في العام المقبل سوف يكون هناك تقنية الفيديو “في آيه آر”، سنرى كيف ستنتهي مُباراة مثل هذه”.

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