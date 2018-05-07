🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو

2018/05/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان عقب تعادل فريقه (2-2) أمام برشلونة قائلاً :”في العام المقبل سوف يكون هناك تقنية الفيديو “في آيه آر”، سنرى كيف ستنتهي مُباراة مثل هذه”.

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