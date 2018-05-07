فالفيردي ينتقد أداء حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

2018/05/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشار فالفيردي إلى أن قرار الحكم بطرد سيرجي روبرتو أثر كثيراً على أداء الفريق ومستواه.

وأكد فالفيردي أن المشاحنات والشجارات أمرا متوقعاً في مباراة مثل الكلاسيكو تطغى عليها العصبية.

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