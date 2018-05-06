زيزو: الأهلي لم يقدم شكوى في حكم مباراة الترجي

2018/05/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لن تتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الأهلي والترجي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: "لم نتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم، فأخطاء التحكيم جزء من لعبة كرة القدم، لا بد أن نتعامل معها، بالفعل الأهلي يتعرض في بعض الأحيان إلى ظلم تحكيمي ولكن نحن بشر".

وشهدت مباراة الأهلي والترجي الأخيرة، على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن جانبه أشار عبد المنعم شطة، المدير الفني للاتحاد الأفريقي إلى تقديم الأهلي بشكوى رسمية ضد حكم المباراة، صباح الأحد.

يُذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني من مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن الترجي صاحب المركز الثالث، ونقطتين عن تاوشينب المتصدر بثلاث نقاط، بينما يتذيل كمبالا سيتي المجموعة بصفر من النقاط.





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