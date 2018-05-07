دعم خطوات تونس نحو الحوكمة المحلية

2018/05/07 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 6 أيار/مايو، سيتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع في إطار الانتخابات الأولى للمجالس البلدية التي تشهدها البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة 2011

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