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#رشيد غويلب - بمناسبة مرور 200 عام على ميلاده / رئيسة حزب اليسار الألماني: أفكار ماركس أكثر أهمية من أي وقت مضى
2018/05/07 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب انطلقت السبت احتفالات، في جميع إنحاء العالم تقريبا، بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد كارل ماركس.

وفي هذا السياق التقى موقع Die Freiheitsliebe اليساري الألماني بكاتيا كيبنغ الرئيسة المشاركة لحزب اليسار الالماني تحدثت فيه عن راهنية كارل ماركس ، أهمية أفكاره اليوم واليوتوبيا الاشتراكية.

وفي ما يلي عرض لاهم الموضوعات التي طرحتها كيبنغ:ضرورة الاحتفال بماركسبعيدا عن عبادة الفرد......

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