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33 في المائة نسبة التصويت في الانتخابات البلدية في تونس
2018/05/07 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، في تونس بلغت 33 في المائة.

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