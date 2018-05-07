33 في المائة نسبة التصويت في الانتخابات البلدية في تونس

2018/05/07 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، في تونس بلغت 33 في المائة.

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