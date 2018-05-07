الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


أسئلة الحقوق الثقافية: من مايو 68 إلى الربيع العربي
2018/05/07 | 01:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمر هذا العام الذكرى الخمسون لأحداث “مايو 68” الاجتماعية والثقافية التي عرفتها باريس وشكلت تغيراً كبيراً بل ثورة في حقوق الفرد والشباب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسئلة الحقوق الثقافية: من مايو 68 إلى الربيع العربي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسئلة الحقوق الثقافية: من مايو 68 إلى الربيع العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي رئيس ائتلاف النصر يزور مضيف الشيخ جبار العصاد ويلتقي مع شيوخ ووجهاء البصرة
⋙ #طلال الربيعي - تحالف -سائرون-! (15)
⋙ نجم ريال مدريد السابق ينتقد حكم الكلاسيكو
⋙ الكلاسيكو 2-2: عنف..أهداف جميلة.. ووداع إنييستا...
⋙ برشلونة يقترب من إنجاز تاريخي بعد تعادله مع ريال مدريد
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا