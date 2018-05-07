أسئلة الحقوق الثقافية: من مايو 68 إلى الربيع العربي

2018/05/07 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر هذا العام الذكرى الخمسون لأحداث “مايو 68” الاجتماعية والثقافية التي عرفتها باريس وشكلت تغيراً كبيراً بل ثورة في حقوق الفرد والشباب

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