الرئيس التركي: مستعدون لمهام جديدة في سوريا والعراق

2018/05/07 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ستشن عمليات عسكرية جديدة في المناطق المحاذية لحدودها.

وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام ان أردوغان، وأثناء إعلانه البيان الانتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، ضمن كلمة له أمام المؤتمر العام لفرع الحزب في إسطنبول، قال إن "أنقرة لن تتوانى عن "تضييق الخناق على الإرهابيين" ما داموا على قيد الحياة، وخاصة في سوريا والعراق".

وشدد أردوغان على أن تركيا نجحت في منع إنشاء "الممر الإرهابي" عند حدودها الجنوبية، مشيرا الى أن العسكريين الأتراك الذين شاركوا في عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية مستعدون لمهام جديدة.

وتابع قوله إن "أنقرة قد تشن حملة عسكرية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق".

وكانت تركيا قد دخلت الاراضي العراقية وصولا الى مدينة سنجار بدعوى ملاحقة الجماعات الارهابية ابان حرب العراق مع تنظيم داعش الارهابي, فيما اقدمت على شن عمليات عسكرية في سوريا في منطقة عفرين ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها منظمة إرهابية، وتمكنت من السيطرة على المنطقة.



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