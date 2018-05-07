المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بـ

2018/05/07 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، اليوم الاثنين7 مايو/أيار، إنه تابع باهتمام بالغ خلال الثلاثة أيام الماضية مستجدات الأزمة في جزيرة سقطرى الجنوبية والبيان الصادر عن الحكومة اليمنية وما حمله من ادعاءات غير صحيحة حول مسألة "السيادة" في محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية للأزمة.

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