عبد ربه: إقصاء أعضاء من المشاركة بالوطني الفلسطيني كان بتواطؤ من القيادة

2018/05/07 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كد المجلس الوطني في ختام دورته الاعتيادية التي حملت اسم “دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية”، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، أعلن المجلس في بيانه، رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما سميت بصفقة القرن، بينما قالت حركة “حماس”، إنها ترفض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تعترف بها، وستسعى مع الفصائل لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية..



مزيد من التفاصيل عن ذلك يتحدث ضيوف برنامج أوراق فلسطينية، ياسر عبد ربه العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مع الإعلامية روان الصوراني.

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