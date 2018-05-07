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الفارو بينتو : الحكم أخطأ في كل القرارات الهامة اليوم
2018/05/07 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – انتقد الفارو بينتو عبر برنامج الشيرنغيتو حكم مباراة الكلاسيكو وأكد بأنه أخطأ في كل القرارات الهامة اليوم .

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