الفارو بينتو : الحكم أخطأ في كل القرارات الهامة اليوم

2018/05/07 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – انتقد الفارو بينتو عبر برنامج الشيرنغيتو حكم مباراة الكلاسيكو وأكد بأنه أخطأ في كل القرارات الهامة اليوم .

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