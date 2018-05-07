برشلونة يقترب من إنجاز تاريخي بعد تعادله مع ريال مدريد

2018/05/07 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل فريق برشلونة مع غريمه ريال مدريد بهدفين لهدفين في الدوري الإسباني، ليواصل زملاء ميسي مسيرتهم في الدوري دون هزيمة، بعد فوزهم باللقب.



ولعب برشلونة الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، إذ تلقى سيرجي روبرتو البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول، بعدما ظهر أنه صفع مدافع ريال مدريد مارسيلو.



وكان روبرتو هو الذي قدم كرة الهدف لزميله سواريز ليفتتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة، قبل أن يعدل رونالدو النتيجة.



ومنح ميسي التقدم مرة أخرى لبرشلونة في هجمة معاكسة، ولكن تسديدة غاريث بيل منحت التعادل لريال مدريد.



وخرج رونالدو بين الشوطين بعدما شعر بألم في ركبته إثر تسجيله الهدف.



برشلونة على موعد مع التاريخكان التعادل بالنسبة لبرشلونة بطعم الفوز، إذ يبقى أبطال الدوري الإسباني على بعد 15 نقطة من الغريم المدريدي.



ولم يتمكن الريال المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من الفوز على برشلونة في أربعة مباريات الأخيرة بينهما.



وبلغ الغضب بالمدريديين مداه لأن الحكم لم يمنحهم ضربة جزاء بعدما أسقط جوردي ألبا لاعبهم مارسيلو.



وكانت المباراة مليئة بالتوتر إذ وزع الحكم 8 بطاقات صفراء.



ولم يحدث أن أنهى أي فريق الدوري الإسباني دون هزيمة، ولكن برشلونة على بعد 270 دقيقة من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.



وسيلعب الفريق الكاتالاني مباراتين في ملعبه أمام فياريال وريال سوسيداد، ومباراة ثالثة خرج ملعبه أمام ليفانتي ليكتمل نصاب 42 مباراة خلال 13 شهرا من المنافسة في الدوري الإسباني.

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