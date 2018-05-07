نجم ريال مدريد السابق ينتقد حكم الكلاسيكو

2018/05/07 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية داخل نادي ريال مدريد الإسباني، ونجم الفريق السابق، أن فريقه سيعود إلى أرضه من كامب نو، يشعرون بالإحباط لعدم تحقيق الفوز في الكلاسيكو.

انتهت مباراة بالتعادل بهدفين لمثليهما، وسجل الأهداف المباراة لبرشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي، سجل لريال مدريد، كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

ويعتقد بوتراجينيو، أن مارسيلو كان يستحق ركلة جزاء، وكما يرى أن هدف ليونيل ميسي جاء من خطأ على سواريز.

وأضاف "لا نفضل التحدث عن الحكم، لكن كانت هناك لقطتين هامتين، حيث جاء الهدف الثاني لبرشلونة من خطأ واضح، وعلى رفائيل فاران".

وأردف "ربما لم يراها الحكم لكن تعجبت من الحكم المساعد لم يراها، أرجح إذا رأي الحكم اللقطة لاحتسب الكرة".

واستطرد "كان لدينا شعور جيد في الشوط الأول كنا نلعب جيدًا واستحقينا التقدم بنتيجة 3-1".

وأضاف بقوله "في الشوط الثاني دافعوا جيدًا بعشر لاعبين، اعتقد أننا اسحقينا الفوز، ولذلك لن نترك الفرحة".

ويلتقي ريال مدريد المباراة القادمة مع أشبيلية في الجولة الـ 37 بالدوري الإسباني.





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