الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


#طلال الربيعي - تحالف -سائرون-! (15)
2018/05/07 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي الحزب الشيوعي العراقي و تحالف سائرون, حالهما حال كل اطراف العملية السياسية, يدعوان الى مكافحة الفساد.

ونحن نقول انها كلمة حق يراد منها باطل.

فنحن لا نحتاج سوى قراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس للتعرف على جشع وطمع الرأسمالية, والرأسمالي غير الجشع لا يصمد عادة امام منافسيه وعليه لربما ان يعلن افلاسه وتسريح عماله الذين بعضهم قد يثور والاغلبية تتقبل جشعه كالثمن الذي عليهم تقديمه لاحتفا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - تحالف -سائرون-! (15)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - تحالف -سائرون-! (15)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي رئيس ائتلاف النصر يزور مضيف الشيخ جبار العصاد ويلتقي مع شيوخ ووجهاء البصرة
⋙ نجم ريال مدريد السابق ينتقد حكم الكلاسيكو
⋙ الكلاسيكو 2-2: عنف..أهداف جميلة.. ووداع إنييستا...
⋙ برشلونة يقترب من إنجاز تاريخي بعد تعادله مع ريال مدريد
⋙ الفارو بينتو : الحكم أخطأ في كل القرارات الهامة اليوم
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا