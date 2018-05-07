طلال الربيعي - تحالف -سائرون-! (15)

2018/05/07 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي الحزب الشيوعي العراقي و تحالف سائرون, حالهما حال كل اطراف العملية السياسية, يدعوان الى مكافحة الفساد.ونحن نقول انها كلمة حق يراد منها باطل.فنحن لا نحتاج سوى قراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس للتعرف على جشع وطمع الرأسمالية, والرأسمالي غير الجشع لا يصمد عادة امام منافسيه وعليه لربما ان يعلن افلاسه وتسريح عماله الذين بعضهم قد يثور والاغلبية تتقبل جشعه كالثمن الذي عليهم تقديمه لاحتفا......

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