العبادي رئيس ائتلاف النصر يزور مضيف الشيخ جبار العصاد ويلتقي مع شيوخ ووجهاء البصرة

2018/05/07 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - البصرة

زار رئيس مجلس وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي قضاء الزبير في مدينة البصرة

واكد العبادي خلال كلمة القاها في تجمع كبير لأبناء القضاء وشيوخ العشائر ان الارهابيين والفاسدين اتفقت كلمتهم على زرع الطائفية بين العراقيين وتقسيم العراق للاستيلاء على خيراته ومقدراته وقد استطعنا افشالهم بوحدتنا وبمحاربتنا للطائفية وذلك في مضيف الشيخ النائب جبار عبدالخالق العصاد العبادي

وحيا الدكتور حيدر العبادي اهالي الزبير وبقية مناطق البصرة لموقفهم الداعم لوحدة العراق ولتوحدهم ونبذهم الطائفية ، مشيدا بعطاء البصرة للعراق كله وتضحيات ابنائها حتى تحقيق النصر وطرد داعش .

واضاف العبادي : اعاهدكم على الايفاء بوعد تحقيق نصر جديد في الإعمار وتحقيق انتعاش اقتصادي ومستوى خدمي لائق كما وعدناكم بتحقيق النصر ووفينا.

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