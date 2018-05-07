الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


مقتل شخص وجرح ستة آخرين جراء قصف للمسلحين في حلب
2018/05/07 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقيت امرأة مصرعها، كما أصيب ستة أشخاص آخرين، أمس الأحد 6 مايو/أيار، بينهم خمسة أطفال بجروح، وذلك جراء قصف للمسلحين على حي سكني بحلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وجرح ستة آخرين جراء قصف للمسلحين في حلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص وجرح ستة آخرين جراء قصف للمسلحين في حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السفير الأمريكي لدى روسيا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018
⋙ وزير الامن الايراني يعلن عن تفكيك اكثر من 300 خلية ارهابية خلال 4 اعوام
⋙ موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فياريال
⋙ 🔴 أرسنال يفعلها للمرة الأولى في تاريخه
⋙ طاقم تحكيم هندي يصل الى العراق لقيادة مباراة القوة الجوية والعهد اللبناني
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا