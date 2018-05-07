مقتل شخص وجرح ستة آخرين جراء قصف للمسلحين في حلب

2018/05/07 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت امرأة مصرعها، كما أصيب ستة أشخاص آخرين، أمس الأحد 6 مايو/أيار، بينهم خمسة أطفال بجروح، وذلك جراء قصف للمسلحين على حي سكني بحلب.

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