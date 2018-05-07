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تدشين تجمع حزبيات ليبيا والإعلان عن أهدافه
2018/05/07 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال تجمع الحزبيات الليبيات الذي دشن، أمس الأحد 6 مايو/أيار، بالعاصمة طرابلس، إنهم سيعملون بشكل جماعي من أجل ليبيا.

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