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عبد ربه: النخبة الفلسطينية عليها أن تتوحد لإنقاذ الوضع الخطير
2018/05/07 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

دعا ياسر عبد ربه العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير النخبة الفلسطينية الى التوحد، من أجل إنقاذ الوضع الفلسطين الراهن الذي وصفه بـ “الخطير”.

المزيد من التفاصيل في سياق حديث ضيوف برنامج أوراق فلسطينية، ياسر عبدربه العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مع الإعلامية روان الصوراني.

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد ربه: النخبة الفلسطينية عليها أن تتوحد لإنقاذ الوضع الخطير) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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