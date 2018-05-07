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طاقم تحكيم هندي يصل الى العراق لقيادة مباراة القوة الجوية والعهد اللبناني

الوقت : مايو 7, 2018 | 2:07 ص [post-views]

حسام الدراجي / الرياضة الان

كشف الاتحاد الآسيوي بكرة القدم ، عن تسمية طاقم تحكيمي هندي لقيادة مباراة فريق القوة الجوية مع العهد اللبناني ، المقرر اقامتها في كربلاء المقدسة الثلاثاء المقبل ، في ذهاب نصف نهائي بطولة كاس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم”.

وسمى الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم هندي لقيادة مباراة القوة الجوية والعهد اللبناني يوم غد الثلاثاء ، مؤلف من أروموغان روان “حكم ساحة”، وكيندي سبام “حكم مساعد اول”، واروان ساسيد هاران “حكم مساعد ثاني”.

ووصلت الكوادر الاخرى عصر امس الى مطار النجف الأشرف الدولي وتوجهت الى مقر الاقامة في كربلاء فندق البارون ، وكان الاتحاد الآسيوي قد سمى في وقت سابق مشرف عام للمباراة من دولة سنغافورة ، بالاضافة الى السيد خالد جاسم مراقباً للحكام من دولة الامارات العربية المتحدة .

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