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🔴 أرسنال يفعلها للمرة الأولى في تاريخه
2018/05/07 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نجح نادي أرسنال في تسجيل 50 هدفاً هذا الموسم على ملعبه الإمارات، وهو ما يتحقق للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، حيث سبق وأن تحقق في موسم 2004/2005.

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