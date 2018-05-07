🔴 أرسنال يفعلها للمرة الأولى في تاريخه

2018/05/07 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – نجح نادي أرسنال في تسجيل 50 هدفاً هذا الموسم على ملعبه الإمارات، وهو ما يتحقق للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، حيث سبق وأن تحقق في موسم 2004/2005.

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