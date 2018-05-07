موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فياريال

2018/05/07 | 03:10

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يحل فياريال ضيفاً ثقيلاً على برشلونة يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، وذلك في مباراةٍ مؤجلةٍ من الجولة 34 في الدوري الإسباني، وسيستضيف هذا اللقاء استاد كامب نو.





سيدخل البلاوجرانا اللقاء وهو بطل ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وسيكون قادماً من كلاسيكو عنيف ضد ريال مدريد انتهى بالتعادل إيجابياً بهدفي لكل فريق، ويحتل الكتلان صدارة ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، ولم يتلقوا أي هزيمة حتى الآن، ما يعني أنهم سيقاتلون على الفوز أو التعادل على أقل تقدير لمواصلة سلسلة اللاهزيمة.



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على الجانب الآخر يحتل فياريال المركز السادس برصيد 57 نقطة، بفارق 10 نقاطٍ كاملة من فالنسيا صاحب المركز الرابع، و6 نقاط من إشبيلية الثامن، ما يعني أن حلم الوصول لدوري أبطال أوروبا انتهى بالنسبة للغواصات الصفراء، لكن عليهم القتال أمام برشلونة والعودة من الكامب نو بنقطة على الأقل تؤمن لهم المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - فياريال كامب نو

الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية خوس

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