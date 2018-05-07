وزير الامن الايراني يعلن عن تفكيك اكثر من 300 خلية ارهابية خلال 4 اعوام

2018/05/07 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي كلمة له في حشد غفير من اهالي مدينة دركز بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، قال علوي، ان وزارة الامن تمكنت خلال الاعوام الاربعة الاخيرة من تفكيك اكثر من 300 خلية ارهابية واشخاص كانوا يعتزمون باعمال ارهابية مثل تفجير العبوات الناسفة او ارتداء الاحزمة الناسفة، سلب الامن من الشعب.واضاف، ان جميع الاجهزة المؤثرة في امن البلاد ومنها الادارة السياسية ووزارة الداخلية والاجهزة العسكرية والامنية والحرس الثوري والجيش والتعبئة واستخبارات الحرس الثوري والمجلس الاعلي للامن القومي، قد تكاتفت جميعها وكان لها الدور في ايجاد هذا الامن ولم تسمح بزعزعة امن المواطنين.وفي جانب اخر من حديثه قال علوي، ان وزارة الامن التي تتولي مهمة توفير الامن والاستقرار في البلاد تري نفسها ملزمة بتوفير الاستقرار للناشطين الاقتصاديين ايضا.انتهي ** 2342

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