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السفير الأمريكي لدى روسيا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018
2018/05/07 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، أن السفير الأمريكي لدى روسيا سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018 وأنه سيتحدث في الطاولة المستديرة "روسيا – الولايات المتحدة".

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