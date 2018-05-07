🔴 حكاية 400 هدف لريال مدريد في شباك برشلونة

2018/05/07 | 04:11

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هاي كورة – قبل أن يُحرز جاريث بيل الهدف رقم 401 لريال مدريد في شباك برشلونة، كان كريستيانو رونالدو قد قام بدوره المعتاد على أكمل وجه وسجل الهدف رقم 400 للميرنجي في شباك البرسا.

في عام 1902 كان آرثر جونسون هو أول لاعب يُسجل لريال مدريد في شباك برشلونة، قبل أن يتمكن سابينو باريناجا من تسجيل الهدف رقم 100 للميرنجي في شباك البرسا في عام 1948.

وبعد هدف باريناجا بـ18 عام فقط نجح باكو خينتو من إحراز الهدف رقم 200 للريال في شباك البلوجرانا، قبل أن يتمكن إيفان زامورانو في عام 1993 من إحراز الهدف رقم 300 للميرنجي؟

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