2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السوري

2018/05/07 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين 7مايو/أيار، في بيان، مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك.

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