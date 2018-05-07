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2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السوري
2018/05/07 | 04:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين 7مايو/أيار، في بيان، مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك.

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